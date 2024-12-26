Сторонников оппозиционного «Движения за справедливость» трибунал в Пакистане приговорил к тюрьме
17:51 26.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военный трибунал в Пакистане приговорил к лишению свободы на срок от 2 до 10 лет 60 сторонников оппозиционного «Движения за справедливость» (ДЗС) за участие в нападениях на оборонные объекты во время антиправительственных протестов 9 мая 2023 года.
«Нация, правительство и вооруженные силы остаются непоколебимыми в своей приверженности поддержанию справедливости и обеспечению сохранения неприкосновенности государственного устройства», – цитирует агентство Reutes заявление военных судей. Среди 60 осужденных – племянник находящегося в тюрьме бывшего премьер-министра страны, основателя и лидера ДЗС Имрана Хана, а также двое военнослужащих в отставке.
На прошлой неделе военный трибунал вынес приговоры 25 активистам оппозиции по тем же обвинениям. 9 мая 2023 года Хан был арестован в Исламабаде по делу о коррупции и использовании принадлежащего ему и его супруге фонда для отмывания денег. Заключение политика под стражу вызвало массовые протесты, во время которых, по сведениям полиции, сторонники экс-премьера совершали акты вандализма, атаковали военные объекты и вступали в ожесточенные столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Вследствие протестов по всей стране погибли около 50 человек, не менее 120 пострадали, более 1200 демонстрантов были задержаны полицией.
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