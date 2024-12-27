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Соглашение Сирии и РФ по использованию военных баз новые власти в Дамаске разрывать не планируют - СМИ

16:20 27.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые сирийские власти в ближайшее время не планируют разрывать соглашения, по которым Россия использует военные базы в провинциях Латакия и Тартус. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом диалога о сохранении российских объектов на территории Сирии.

По его словам, стороны ведут переговоры о том, чтобы поводом для расторжения соглашений не стали обстоятельства непреодолимой силы, которыми можно считать военные действия и смену власти в республике. Собеседник агентства также отметил, что участники консультаций обсуждают численность российского контингента.

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