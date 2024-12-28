СВР РФ: США и Британия ставят задачу поддержания состояния хаоса на Ближнем Востоке

09:40 Источник: Интерфакс

Спецслужбы США и Великобритании планируют атаки на российские военные базы в Сирии для обеспечения собственного доминирования в регионе, сообщило пресс-бюро СВР России.

"По поступающим в СВР сведениям, уходящая администрация США и руководство Великобритании после свержения президента Сирии Башара Асада нацелены не допустить стабилизации обстановки в этой стране. В более широком плане они ставят задачу поддержания состояния хаоса на Ближнем Востоке. В Вашингтоне и Лондоне исходят из того, что в таких условиях они смогут быстрее достичь собственной геополитической цели - обеспечить свое длительное доминирование в регионе на основе одиозной концепции "порядка, основанного на правилах", - говорится в сообщении пресс-бюро.