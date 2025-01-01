Число нелегальных мигрантов в Британии в 2024 году выросло на 25%

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число иностранных граждан, нелегально переправившихся в Великобританию через пролив Ла-Манш в 2024 году, выросло на 25% по сравнению с 2023 годом. Как показывают данные МВД королевства, этот показатель увеличился с 29,4 тыс. до 36,8 тыс. человек.



Рекордным был 2022 год, когда опасное путешествие через пролив на надувных лодках совершили 45,8 тыс. иностранцев. В общей сложности с начала 2018 года из Франции в Соединенное Королевство переправились 150 тыс. нелегальных мигрантов, рассчитывавших получить убежище. За шесть лет более 300 человек погибли, пытаясь достичь британских берегов, 77 — в этом году.



«Криминальным группировкам, которые незаконно перевозят людей [в Великобританию], безразлично, умрут или останутся в живых те уязвимые люди, которых они эксплуатируют. Главное для преступников — получить деньги, — говорится в заявлении МВД. — Мы не остановимся ни перед чем, чтобы пресечь их деятельность и привлечь к суду».



