Число нелегальных мигрантов в Британии в 2024 году выросло на 25%
18:30 01.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рекордным был 2022 год, когда опасное путешествие через пролив на надувных лодках совершили 45,8 тыс. иностранцев. В общей сложности с начала 2018 года из Франции в Соединенное Королевство переправились 150 тыс. нелегальных мигрантов, рассчитывавших получить убежище. За шесть лет более 300 человек погибли, пытаясь достичь британских берегов, 77 — в этом году.
«Криминальным группировкам, которые незаконно перевозят людей [в Великобританию], безразлично, умрут или останутся в живых те уязвимые люди, которых они эксплуатируют. Главное для преступников — получить деньги, — говорится в заявлении МВД. — Мы не остановимся ни перед чем, чтобы пресечь их деятельность и привлечь к суду».
НОВОСТИ
- 18:20 01.01.2025
- Румыния станет поставщиком электроэнергии в Молдавию
- 17:45 01.01.2025
- В Нидерландах в новогоднюю ночь полиция задержала 200 человек
- 17:35 01.01.2025
- Для иностранных абитуриентов введут единый экзамен по русскому
- 16:30 01.01.2025
- В Анапе спасены около 1,9 тыс. пострадавших от мазута птиц
- 15:20 01.01.2025
- Сотрудники ТЦК отправили в украинскую армию мужчину с аутизмом - военнопленный ВСУ
- 15:10 01.01.2025
- В Москве на сутки обявлен желтый уровень погодной опасности
- 14:35 01.01.2025
- В РФ празднование Нового года прошло без серьезных происшествий - МВД РФ
- 13:30 01.01.2025
- За стуик в зоне СВО потери ВСУ составили до 1 050 военных
- 13:20 01.01.2025
- С побережья Кубани собрано свыше 71 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта
- 12:30 01.01.2025
- В Стамбуле проходит многотысячная акция солидарности с Палестиной
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать