Мир заинтересован в общем процветании, а не в «золотом веке Америки» — Медведев

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разговор президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина после инаугурации президента США Дональда Трампа стал лучшим доказательством многополярности мира и необходимости всеобщего процветания, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Очевидно, что главным комментарием довольно забавной инаугурации президента США стал диалог глав России и Китая, проведенный после вчерашнего события. Он стал лучшим доказательством многополярности современного мира и стратегического партнерства наших стран», — написал политик в своем телеграм-канале.

И всем снова стало очевидно, продолжил Медведев, что современный мир заинтересован не в «золотом веке Америки», как об этом заявил Трамп, а «в развитии и процветании всего человечества». «Вместе сделаем мир лучше!» — подытожил он, продублировав ту же фразу на китайском языке.