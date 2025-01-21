Мир заинтересован в общем процветании, а не в «золотом веке Америки» — Медведев
19:20 21.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Разговор президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина после инаугурации президента США Дональда Трампа стал лучшим доказательством многополярности мира и необходимости всеобщего процветания, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Очевидно, что главным комментарием довольно забавной инаугурации президента США стал диалог глав России и Китая, проведенный после вчерашнего события. Он стал лучшим доказательством многополярности современного мира и стратегического партнерства наших стран», — написал политик в своем телеграм-канале.
И всем снова стало очевидно, продолжил Медведев, что современный мир заинтересован не в «золотом веке Америки», как об этом заявил Трамп, а «в развитии и процветании всего человечества». «Вместе сделаем мир лучше!» — подытожил он, продублировав ту же фразу на китайском языке.
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