На конференции Сбера названы ключевые тренды развития процессной аналитики в России
12:15 23.01.2025
На конференции «Sber Process Mining» эксперты обозначили ключевые тренды развития процессной аналитики в стране. Как показало совместное исследование Сбера и компании «Технологии доверия» (ранее – PwC в России), в условиях резко ускорившегося импортозамещения и развития отечественных решений можно выделить пять основных трендов, которые будут влиять на российский рынок Process Mining (PM) в ближайшие годы:
– переход к аналитике в реальном времени. Аналитика в реальном времени, в отличие от традиционной, работает с данными, полученными в настоящем, что позволяет анализировать процессы без существенной задержки. Это важно, поскольку повышаются требования к скорости реагирования на отклонения процесса от ожидаемого или выявления сбоев;
– развитие и кастомизация PM с низким уровнем кодирования (low-code). Технологии low-code позволяют настраивать РМ-решения и анализировать процессы сотрудникам без навыков программирования. В условиях наблюдающего дефицита кадров на рынке процессной аналитики это дает дополнительные конкурентные преимущества компаниям, применяющим Low-code решения;
– повышение внимания к конфиденциальности данных и к этике. С увеличением использования Process Mining будут разработаны дополнительные правила и стандарты для обеспечения ответственного и этичного использования собранных данных. Компании будут инвестировать в надежные системы управления данными и ужесточать контроль над безопасностью и конфиденциальностью данных. По оценке экспертов, это приведет к росту спроса на формата лицензий on-premise и частных облаков;
– интеграция РМ со смежными направлениями аналитических инструментов. Использование AI/ML/NLP, Task Mining, Product Mining, RPA, BPM, Data Mining дополняет и улучшает результаты анализа процессов благодаря повышению скорости и качества обработки данных;
– расширение текущих и освоение новых областей внедрения РМ. Поскольку сложные многоуровневые процессы присутствуют практически в каждой отрасли, Process Mining будет внедряться повсеместно.
«Process Mining – это инструмент с огромным потенциалом, – подчеркнул Тарас Скворцов, старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» Сбербанка. – Мы в Сбере активно используем его сами и помогаем нашим корпоративным клиентам внедрять PM, чтобы повышать эффективность своей работы: снижать длительность процессов и трудозатраты, повышать качество обслуживания. Уже более 40 компаний в России и СНГ применяют PM-платформу Сбера. Объём рынка и, главное, качество российских решений в этой сфере быстро растут».
«Наше со Сбером исследование позволило выявить основные тренды развития Process Mining, которые отражают пожелания и требования компаний к PM-решениям и общемировые тенденции в этой области, – рассказала Анастасия Кабаева, партнер технологической практики компании «Технологии доверия». – Помимо пяти ключевых трендов отмечу также тенденцию к консолидации рынка, улучшению качества интерфейсов PM-инструментов, переход на облачные решения, использование процессной аналитики для достижения целей устойчивого развития и интеграцию PM в анализ внешних процессов для повышения качества клиентского сервиса (Customer Journey Map)».
Process Mining – инструмент анализа бизнес-процессов на основе их цифровых следов в информационных системах, который помогает оптимизировать процессы через глубокую аналитику и формировать рекомендации на базе технологий машинного обучения и визуализации данных. Сбер развивает собственную low-code платформу Process Mining. Эту технологию в банке применяют с 2018 года, финансовый эффект от её использования уже превысил 21 млрд руб. В 2023 году платформу начали использовать и в других организациях.
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