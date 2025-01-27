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Суд приговорил фигуранта дела о подрыве локомотивов в мелитопольском депо к 20 годам

11:32 27.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Южный окружной суд приговорил украинца Максима Тимофеева к 20 годам лишения свободы за подрывы локомотивов в мелитопольском депо в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

«5 апреля 2023 г. подсудимый и участник террористического сообщества забрали из тайника одно из двух хранившихся самодельных взрывных устройств (СВУ). Совместно проникнув на охраняемую территорию, участник террористического сообщества прикрепил СВУ на топливный бак локомотива и активировал таймер срабатывания, после чего с Тимофеевым покинули депо. В результате взрыва СВУ был поврежден локомотив и пассажирский вагон. Решением суда он приговорен к 20 годам в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме и штрафу в 600 тыс. рублей», — сказал собеседник агентства, уточнив, что фигурант участвовал еще в нескольких подрывах локомотивов.

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