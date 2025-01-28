0
0
72
НОВОСТИ

6 человек погибли, 50 ранены после обрушения сцены на религиозном празднике в Индии

11:00 28.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

6 человек погибли, более 50 получили ранения в результате обрушения временной сцены на религиозном празднике в центральном индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на полицию штата.

По его данным, изготовленная из бамбука платформа была установлена около одного из храмов. На нее взобрались сотни верующих, после чего конструкция рухнула под тяжестью людей. На месте инцидента началась паника.

Среди пострадавших есть полицейские.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 28.01.2025
Выплавка стали в России, предварительно, снизилась на 6-7% — Минпромторг
0
57
10:32 28.01.2025
Более половины избирателей США ожидают при Трампе начала «золотого века» Америки — опрос
0
149
10:20 28.01.2025
Испания увеличила военные расходы на 70% за последнее десятилетие
0
162
10:05 28.01.2025
Несколько беспилотников сбиты на подлете к Смоленску, пострадавших нет — губернатор
0
182
10:00 28.01.2025
Тактические учения территориальной обороны пройдут на юге Белоруссии
0
184
09:32 28.01.2025
США возобновят добычу нефти в заповедниках Аляски и удовлетворят спрос всей Азии — Трамп
0
285
09:20 28.01.2025
Журналист Карлсон считает, что администрация Байдена пыталась убить Путина
0
296
09:05 28.01.2025
Трамп подписал указ о создании в США системы ПРО «Железный купол»
0
317
09:00 28.01.2025
Пять украинских БПЛА уничтожены за ночь над Крымом, Белгородской и Брянской областями
0
292
22:40 27.01.2025
Зеленский признал недостаточной для фронта мобилизацию украинцев старше 25 лет
0
951

Возврат к списку