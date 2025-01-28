6 человек погибли, 50 ранены после обрушения сцены на религиозном празднике в Индии

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

6 человек погибли, более 50 получили ранения в результате обрушения временной сцены на религиозном празднике в центральном индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на полицию штата.

По его данным, изготовленная из бамбука платформа была установлена около одного из храмов. На нее взобрались сотни верующих, после чего конструкция рухнула под тяжестью людей. На месте инцидента началась паника.

Среди пострадавших есть полицейские.