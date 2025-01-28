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Присоединение Гренландии позволит США контролировать западный выход Севморпути — Широков

19:20 28.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США в случае присоединения Гренландии будет иметь контроль над западным выходом Северного морского пути. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков.

«Присоединение Гренландии <…> [позволит иметь] контроль над западным выходом Северного морского пути — это, во-первых. Во-вторых, ресурсы [на острове]. В-третьих, это военно-стратегический объект», — сказал он на пресс-конференции, посвященной Международной научно-практической конференции «Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие».

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