Присоединение Гренландии позволит США контролировать западный выход Севморпути — Широков
19:20 28.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США в случае присоединения Гренландии будет иметь контроль над западным выходом Северного морского пути. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков.
«Присоединение Гренландии <…> [позволит иметь] контроль над западным выходом Северного морского пути — это, во-первых. Во-вторых, ресурсы [на острове]. В-третьих, это военно-стратегический объект», — сказал он на пресс-конференции, посвященной Международной научно-практической конференции «Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие».
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