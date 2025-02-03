В НАТО хотят сохранить Украину как антироссийский плацдарм и «заморозить» конфликт — СВР
14:12 03.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководство Североатлантического альянса считает необходимым сохранить остатки Украины как антироссийский плацдарм, предполагается «заморозить» конфликт. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро СВР РФ.
«В руководстве НАТО считают необходимым во что бы то ни стало сохранить остатки Украины в качестве антироссийского плацдарма, — указали в спецслужбе. — Предполагается „заморозить“ конфликт путем вывода противоборствующих сторон на диалог о „начале его урегулирования“.
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