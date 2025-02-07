В случае введения пошлин США Норвегия будет поддерживать ЕС — глава Минфина
10:32 07.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Норвегия примет сторону Евросоюза, если президент США обложит весь импорт из ЕС пошлиной. Об этом заявил министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг, чьи слова приводит газета Financial Times (FT).
Глава норвежского Минфина подчеркнул, что Осло в первую очередь «сделает все возможное, чтобы предотвратить торговую войну между США и Европой». Но если пошлины будут введены, Норвегия будет «работать с ЕС, чтобы найти способ не оказаться между двумя торговыми блоками». Столтенберг сказал, что его страна по-прежнему привержена прочным связям с Евросоюзом.
Осло принимает большинство законов, согласованных в Брюсселе в рамках своего членства в Европейской экономической зоне, отмечает газета.
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