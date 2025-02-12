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ВСУ используют воспитанников детдомов в качестве операторов БПЛА — силовые структуры

10:05 12.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) привлекают воспитанников детских домов к работе операторами БПЛА под Красноармейском (украинское название — Покровск), сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«По нашим данным, под Красноармейском противник задействует детдомовцев в качестве операторов БПЛА. Предпочтение отдается тем, кто постарше. Для них это своего рода обычная компьютерная игра», — сообщили в силовых структурах.

Там отметили, что выбор кандидатов обусловлен особенностями воспитания детей, которые выросли в непростых условиях. «Им [ВСУ] для этой работы нужны максимально равнодушные и морально незрелые люди, поскольку атакам БПЛА подвергаются не только военные. В основном это гражданское население, на удар по которому решится далеко не каждый», — подытожили в силовых структурах.

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