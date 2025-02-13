Трамп: «Я хочу сказать председателю КНР президенту РФ: Давайте сократим оборонный бюджет наполовину»

22:50 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении обсудить с китайской и российской стороной вопрос сокращения оборонных бюджетов, сообщает в четверг Bloomberg.

"Я хочу сказать председателю КНР Си Цзиньпину и президенту России Владимиру Путину: Давайте сократим оборонный бюджет наполовину", - приводит агентство слова американского лидера.

По словам Трампа, он также хочет провести встречу с представителями России и Китая по теме уменьшения ядерных арсеналов.