Россияне в январе вновь стали лидерами по покупке жилья в Турции

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские граждане лидировали по приобретению недвижимости в Турции в январе текущего года. Они приобрели 248 единиц жилья в сравнении с 438 в декабре, сообщил национальный институт статистики (TUIK).

На втором месте — граждане Ирана (162), на третьем — Ирака (103).

В 2024 году россияне заключили 4 867 сделок по приобретению недвижимости, став третий год подряд лидерами по покупке жилья.