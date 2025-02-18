ГД предлагает сделать бесплатным обучение по рабочим специальностям — Володин

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы предлагают сделать бесплатным обучение по всем рабочим специальностям, а также обеспечить гарантии трудоустройства выпускников по полученной рабочей профессии. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что в ходе правительственного часа на прошлой неделе в Госдуме подробно обсуждалась разрабатываемая правительством Стратегия развития образования. «По итогам рассмотрения подготовили правительству ряд предложений, среди которых: <…> определить новый формат начального профессионального образования, обеспечивающего подготовку квалифицированных рабочих кадров; сделать бесплатным обучение по всем рабочим специальностям; обеспечить гарантии трудоустройства выпускников по полученной рабочей профессии и специальности», — написал Володин.