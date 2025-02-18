РФ считает вступление Украины в ЕС суверенным правом Киева — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) является суверенным правом Киева, поскольку речь идет об экономическом, а не военном объединении, заявил в общении с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это суверенное право любой страны. Речь идет об интеграционных, экономических процессах, и здесь, конечно же, не может никто ничего диктовать какой-то стране. Мы не собираемся этого делать, — отметил представитель Кремля. — Но [у нас] совсем другая позиция по вопросам, связанным с безопасностью, оборонными или военными альянсами. Там уже вопрос другой, и он всем хорошо известен».