Атака на КТК выглядит как скоординированные с Европой действия — Путин

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Атака на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) похожа на скоординированные с европейскими странами шаги. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.

«Если чисто формально посмотреть, то это похоже на какие-то скоординированные действия. Но мне не хочется в это верить. Я думаю, что это случайно. Просто европейцы [идут] своим путем и не обращают внимание на то, что происходит, — сказал российский лидер. — Но формально, если посмотреть на то, что происходит, это похоже на какую-то координацию».