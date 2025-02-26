В Румынии полицейские задержали кандидата в президенты Джорджеску
17:40 26.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Румынские полицейские задержали бывшего независимого кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску, чтобы доставить его в Генеральную прокуратуру на допрос. Об этом сообщило агентство Аджерпрес со ссылкой на источники.
После задержания Джорджеску группа парламентариев «Альянса за объединение румын», который поддерживает его кандидатуру на президентских выборах, заявила, что во главе с лидером этой партии Джордже Симионом отправится в Генпрокуратуру, чтобы «потребовать объяснений». В настоящее время вокруг здания ведомства находятся жандармы.
Также сегодня прокуроры и полицейские провели около 40 обысков в пяти румынских уездах в рамках уголовного дела в связи с действиями против конституционного порядка и ложными заявлениями об источниках финансирования избирательной кампании. Среди подозреваемых — военный инструктор Хорациу Потра из окружения Джорджеску.
Сегодня же Высокий кассационный суд (высшая судебная инстанция) отклонил иск Джорджеску, который ходатайствовал о том, чтобы рассекреченные румынскими спецслужбами документы, на основе которых в декабре прошлого года были аннулированы президентские выборы, не принимались во внимание. Таким образом, требование Джорджеску о возобновлении второго тура президентских выборов окончательно отклонено судебными инстанциями Румынии.
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