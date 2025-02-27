Путин встретился в Кремле с членом Политбюро ЦК ТПК

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с членом Политбюро, секретарем Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Хи Ёном, который находится в Москве с визитом. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Владимир Путин встретился в Кремле с членом Политбюро, секретарем Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Хи Ёном», — сказал представитель Кремля.