Путин встретился в Кремле с членом Политбюро ЦК ТПК
17:12 27.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с членом Политбюро, секретарем Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Хи Ёном, который находится в Москве с визитом. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Владимир Путин встретился в Кремле с членом Политбюро, секретарем Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Хи Ёном», — сказал представитель Кремля.
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