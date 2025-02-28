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НОВОСТИ

За ночь над пятью регионами РФ сбиты 22 украинских БПЛА

09:00 28.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника за ночь над пятью регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата: 8 БПЛА — над территорией Орловской области, 7 БПЛА — над территорией Курской области, 4 БПЛА — над территорией Брянской области, 1 БПЛА — над территорией Смоленской области и 2 БПЛА — над территорией Краснодарского края», — сказали в Минобороны.

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