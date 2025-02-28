Трамп не ответил однозначно, будут ли США передавать разведданные Украине

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты открыты для многих вещей, но первоочередной задачей является достижение мира на Украине. Так он ответил на вопрос журналистов о возможности сотрудничества с Киевом в области передачи разведывательных данных.

«Мы открыты для многих вещей. Но до того, как я даже подумаю об этом, об этом почти приятно думать, потому что это будет означать, что мир уже достигнут. Но мы должны прийти к этому миру», — сказал он на совместной с премьером Великобритании Киром Стармером пресс-конференции в Белом доме по завершении двусторонних переговоров.

«Мы оказали очень большое влияние на всю эту ситуацию. Но я не люблю говорить о второй фазе, пока не выполню первую. Первая фаза заключается в том, что они должны заключить мир, и мы должны заставить Россию согласиться, мы должны заставить Украину согласиться. И я думаю, что мы это сделаем», — указал Трамп.

«Я думаю, мы прошли долгий путь. Верю, что мы справимся с этим. Я бы так не говорил, если бы не думал. И считаю, что это будет очень важно, очень исторически [важно], и мы спасем много-много жизней», — резюмировал американский лидер.