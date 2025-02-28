11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска фактически теряют территорию на юднодонецком направлении из-за переброски сил с этого участка фронта на другие направления. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

«Существенную и, пожалуй, ключевую, наиболее боеспособную часть сил ВСУ сняли с южнодонецкого направления и разбросали по другим участкам, рассредоточили ключевые силы. Из-за этого противник фактически теряет юг Донецкой Народной Республики», — сообщили в силовых структурах.

В частности, речь идет о переброске украинских сил с южнодонецкого на красноармейское, часовоярское и курское направления.