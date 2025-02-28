ВСУ теряют южнодонецкое направление из-за переброски сил на другие участки — силовики
11:20 28.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские войска фактически теряют территорию на юднодонецком направлении из-за переброски сил с этого участка фронта на другие направления. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.
«Существенную и, пожалуй, ключевую, наиболее боеспособную часть сил ВСУ сняли с южнодонецкого направления и разбросали по другим участкам, рассредоточили ключевые силы. Из-за этого противник фактически теряет юг Донецкой Народной Республики», — сообщили в силовых структурах.
В частности, речь идет о переброске украинских сил с южнодонецкого на красноармейское, часовоярское и курское направления.
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