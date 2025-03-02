Израилем принят план США по прекращению огня в Газе на время Рамадана и Песаха
09:05 02.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль принимает предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о временном прекращении огня в секторе Газа на периоды Рамадана и Песаха. Об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, отметив, что радикальное движение ХАМАС «до сих пор отказывается от этого плана».
«Израиль принимает план спецпосланника президента США Уиткоффа о временном прекращении огня на период Рамадана и Песаха. В первый день реализации этого плана половина живых и погибших заложников будет освобождена, а в конце, если будет достигнуто соглашение о постоянном прекращении огня, будут освобождены остальные заложники, живые и погибшие», — говорится в заявлении.
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