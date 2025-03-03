Венгрия заблокировала документ о гарантиях безопасности и военной помощи Киеву — Politico

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия на встрече послов ЕС в пятницу заблокировала проект документа по гарантиям безопасности и новой военной помощи Украине. Об этом сообщило европейское издание Politico.

По его информации, Будапешт в пятницу «отклонил проект документа по Украине, содержащий формулировки о гарантиях безопасности, которые сообщество может предоставить Киеву, а также о новом пакете военной помощи».