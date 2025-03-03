Победители XIII Зимних спортивных игр «Роснефти» получили награды
14:58 03.03.2025
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Фото с сайта www.rosneft.ru
Победителем XIII Зимних спортивных игр в общекомандном зачете признана команда «Уфаоргсинтез», на втором месте спортсмены из «Самаранефтегаза», на третьем – представители компании «РН-Ванкор».
Команда «Уфаоргсинтез» была самой сильной в хоккейном турнире, она победила в дивизионе «Суперлига». На втором месте спортсмен «РН-Ванкор», на третьем месте – команда «РН-Пурнефтегаза». В Высшей лиге первой стала ледовая дружина «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», вторыми – представители «РН-БашНИПИнефть», третьими – сотрудники «Башнефть-Строй». Победителем в Первой лиге оказалась «СИБИНТЕК», второе место заняла хоккейная команда Рязанской НПК, третье – «РН-Няганьнефтегаза».
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Фото с сайта www.rosneft.ru
А в лыжных гонках и в личных, и в эстафетных забегах лидировала команда «Самаранефтегаз». В тройке лучших также «Уфаоргсинтез» и «Удмуртнефть» (гонки), а также «Удмуртнефть» и «РН-Уватнефтегаз» (эстафета).
Жюри также поощрило команды за дисциплину, оригинальный подход, настойчивость. Так, сборная «РН-Няганьнефтегаза» признана самой дисциплинированной. Самой сплоченной оказалась «Ангара» («Ангарская НХК»), самой прогрессивной – «ТомскНИПИнефть». Лучшим дебютантом назвали «СИБИНТЕК», а награду «За волю к победе» получила команда «РН-Транспорт».
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