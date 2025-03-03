Победители XIII Зимних спортивных игр «Роснефти» получили награды

14:58

Фото с сайта www.rosneft.ru



В Красноярске завершились XIII Зимние спортивные игры «Роснефти», посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Состязания проходили в краевом центре в течение пяти дней. Примерно 650 спортсменов-нефтяников из 41 команды дочерних предприятий «Роснефти» участвовали в соревнованиях в трех наиболее популярных зимних дисциплинах – хоккей, лыжные гонки и биатлон. Все участники Игр получили награды и памятные призы.

Победителем XIII Зимних спортивных игр в общекомандном зачете признана команда «Уфаоргсинтез», на втором месте спортсмены из «Самаранефтегаза», на третьем – представители компании «РН-Ванкор».

Команда «Уфаоргсинтез» была самой сильной в хоккейном турнире, она победила в дивизионе «Суперлига». На втором месте спортсмен «РН-Ванкор», на третьем месте – команда «РН-Пурнефтегаза». В Высшей лиге первой стала ледовая дружина «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», вторыми – представители «РН-БашНИПИнефть», третьими – сотрудники «Башнефть-Строй». Победителем в Первой лиге оказалась «СИБИНТЕК», второе место заняла хоккейная команда Рязанской НПК, третье – «РН-Няганьнефтегаза».

Фото с сайта www.rosneft.ru



Уже в третий раз на Играх проводились соревнования по биатлону. В мужских и женских забегах первенствовала команда «РН-Юганскнефтегаза», на втором месте – «РН-Уватнефтегаз», на третьем – «Удмуртнефть». В эстафете по биатлону команда «РН-Уватнефтегаза» была первой, «РН-Юганскнефтегаза» второй, третьей стала сборная «Востсибнефтегаза».

А в лыжных гонках и в личных, и в эстафетных забегах лидировала команда «Самаранефтегаз». В тройке лучших также «Уфаоргсинтез» и «Удмуртнефть» (гонки), а также «Удмуртнефть» и «РН-Уватнефтегаз» (эстафета).

Жюри также поощрило команды за дисциплину, оригинальный подход, настойчивость. Так, сборная «РН-Няганьнефтегаза» признана самой дисциплинированной. Самой сплоченной оказалась «Ангара» («Ангарская НХК»), самой прогрессивной – «ТомскНИПИнефть». Лучшим дебютантом назвали «СИБИНТЕК», а награду «За волю к победе» получила команда «РН-Транспорт».