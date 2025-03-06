Строение повреждено из-за падения беспилотника в Воронежской области
09:00 06.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Одно строение получило повреждения в результате падения украинского беспилотника в Воронежской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет. По предварительным данным, в результате падения БПЛА повреждения получило одно строение», — написал он.
Губернатор добавил, что исходя из оперативной обстановки опасность атаки БПЛА в регионе не объявлялась.
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