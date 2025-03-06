Строение повреждено из-за падения беспилотника в Воронежской области

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одно строение получило повреждения в результате падения украинского беспилотника в Воронежской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет. По предварительным данным, в результате падения БПЛА повреждения получило одно строение», — написал он.

Губернатор добавил, что исходя из оперативной обстановки опасность атаки БПЛА в регионе не объявлялась.