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Строение повреждено из-за падения беспилотника в Воронежской области

09:00 06.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одно строение получило повреждения в результате падения украинского беспилотника в Воронежской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет. По предварительным данным, в результате падения БПЛА повреждения получило одно строение», — написал он.

Губернатор добавил, что исходя из оперативной обстановки опасность атаки БПЛА в регионе не объявлялась.

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