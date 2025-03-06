Собянин: Почти 120 тыс. пациентов принял флагманский центр Склифа за два года

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Флагманский центр НИИ имени Склифосовского за два года работы оказал помощь почти 120 тыс. пациентов. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, чаще всего пациенты поступали с травмами и острыми заболеваниями хирургического профиля.

«Вся необходимая медпомощь здесь оказывается в течение суток, - сообщил глава города. - «Склиф» одним из первых начал применять новые алгоритмы в диагностике, что значительно ускорило время постановки диагноза и последующей помощи».

Врачи центра активно используют гибридные операционные, расположенные во флагманском центре, а пациенты в неотложных ситуациях доставляются в медицинское учреждение на вертолетах.

Как отметил градоначальник, в работе центра большую роль играют цифровые сервисы ЕМИАС. Например, родственники пациентов, находящихся в реанимации, могут получать SMS с основными показателями здоровья. Всем пациентам выдают браслеты с личным QR-кодом. Считав код при помощи планшета, медики видят данные о заболевании, могут быстро выполнить назначения врача, а также внести новые данные в медицинскую карту больного.

При этом все истории болезней также ведутся в электронном формате и сохраняются в единой системе. Это позволяет пациентам следить за ходом лечения в своей электронной карте или ознакомиться с историей госпитализаций после выписки.