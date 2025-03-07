0
0
114
НОВОСТИ

За ночь сбиты 39 украинских БПЛА над пятью регионами и Черным, Азовским морями

09:00 07.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 39 украинских БПЛА над пятью регионами и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА — над территорией Республики Крым, 12 БПЛА — над акваторией Черного моря, семь БПЛА — над территорией Курской области, три БПЛА — над акваторией Азовского моря и по одному БПЛА — над территориями Ростовской, Белгородской и Орловской областей», — сказали там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 07.03.2025
SpaceX потеряла связь с кораблем Starship в ходе восьмого испытательного полета
0
74
09:20 07.03.2025
США приостановили военную помощь Киеву, так как он воспринимал ее как должное — Габбард
0
122
09:05 07.03.2025
Макрон считает неприемлемым требование России демилитаризовать Украину
0
156
21:35 06.03.2025
С начала месяца еще один американский модуль совершил посадку на Луну
0
947
21:00 06.03.2025
Россия не будет играть с Европой в гонку вооружений - Песков
0
1044
20:37 06.03.2025
СМИ стало известно условие, при котором США готовы вернуться к сделке с Украиной
0
1062
19:10 06.03.2025
Ростех развивает цифровые решения для технологической независимости
0
1051
19:05 06.03.2025
Путин: Есть еще люди, которые хотят вернуться ко временам Наполеона, забывая, чем это закончилось
0
1079
18:38 06.03.2025
Келлог: Зеленский очень хотел, чтобы Трамп публично заявил, что США выступают против России
0
1137
17:40 06.03.2025
Украина не сможет применять ракеты Storm Shadow без разведданных США — Daily Mail
0
1141

Возврат к списку