За ночь сбиты 39 украинских БПЛА над пятью регионами и Черным, Азовским морями
09:00 07.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 39 украинских БПЛА над пятью регионами и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА — над территорией Республики Крым, 12 БПЛА — над акваторией Черного моря, семь БПЛА — над территорией Курской области, три БПЛА — над акваторией Азовского моря и по одному БПЛА — над территориями Ростовской, Белгородской и Орловской областей», — сказали там.
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