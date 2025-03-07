РСПП и Торговая палата США обсудили предложения по снятию санкций — Шохин

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обсудил с Торговой палатой США предложения по снятию экономических санкций. Об этом журналистам сообщил глава союза Александр Шохин.

«Мы встречались с Робертом Эйджи (глава Американской торговой палаты — прим. ТАСС) пару недель назад, и он сказал о своем намерении подготовить „белую книгу“. Некоторые из приоритетов, которые он назвал, мы, в частности, поддержали. Например, гражданская авиация, запчасти, комплектующие, обслуживание гражданских судов. Это то, что связано с безопасностью граждан. И такого рода вопросы могли бы быть в списке первыми, — сказал Шохин. — В равной степени мы, естественно, приветствуем возврат российских банков в систему SWIFT и нормализацию платежно-расчетных отношений».