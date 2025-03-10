Будущий премьер Канады Марк Карни заявил, что не доверяет США
09:32 10.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый лидер правящей Либеральной партии Канады Марк Карни, который в ближайшее время станет премьер-министром, заявил о недоверии Соединенным Штатам.
«Я знаю, что эти мрачные дни принесла [нам] страна, которой мы больше не можем доверять», — сказал Карни, выступая в воскресенье на партийном съезде, говоря о тарифах США. Он также пообещал, что Канада, объединившись, «оправится от шока». «Я обещаю вам, что вместе мы сумеем справиться с этим кризисом», — заявил будущий глава правительства. Ранее он назвал американские тарифы главной угрозой стране.
9 марта правящая Либеральная партия Канады выбрала бывшего главу Банка Канады Марка Карни своим новым лидером. В ближайшие дни он станет новым премьер-министром до следующих парламентских выборов, которые пока запланированы на 20 октября.
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