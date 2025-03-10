Глава Минфина Швеции не исключает займов для покрытия растущих расходов на оборону

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр финансов Швеции Элизабет Свантессон не исключает заимствований для обеспечения финансирования вооружения армии. Об этом она заявила в эфире телеканала SVT.

«Один из многих вариантов для обсуждения — это стоит ли нам взять кредит на несколько лет, чтобы быстро выйти на новый уровень, — рассказала она. — Я не думаю, что это следует исключать. Но это должно быть временно, иначе у нас возникнет долгосрочная задолженность, с которой мы не сможем справиться».

Сегодня Швеция тратит на оборону 138 млрд крон ($ 13,66 млрд), что соответствует 2,4% ВВП. В НАТО говорят о целевом показателе в 3,5% ВВП, что потребует дополнительных 65 млрд крон ($6,43 млрд) из шведской казны.