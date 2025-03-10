Спецслужбы выполнили свою работу, выявив шпионов среди британских дипломатов — Песков
14:00 10.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские спецслужбы делают все необходимое, выявляя агентов иностранных разведок в том числе в дипломатическом корпусе. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге объявление персонами нон грата двух британцев.
ФСБ ранее выявила незаявленное разведприсутствие Великобритании под прикрытием посольства в Москве. Дипломат и супруг одного из дипработников признаны персонами нон грата, они покинут РФ в двухнедельный срок.
«В данном случае наши специальные ведомства выполняют свою работу, обеспечивают безопасность Российской Федерации, делают все, что должно», — заявил Песков.
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