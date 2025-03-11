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НОВОСТИ

Топливо на заправках «Роснефти» теперь можно оплатить в мобильном приложении компании

14:04 11.03.2025

Участники программы лояльности «Семейная команда» сети автозаправок «Роснефти» теперь могут оплачивать топливо бесконтактно, при помощи мобильного приложения «АЗС Роснефть». Эта услуга доступна клиентам сети заправок компании в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Архангельской, Псковской и Тверской областях. В перспективе к сервису бесконтактной оплаты топлива в мобильном приложении «АЗС Роснефть» будет подключена вся розничная сеть «Роснефти».

Оплата с использованием «АЗС Роснефть» очень удобна автовладельцам и позволяет им сэкономить время. Для того, чтобы оплатить топливо в приложении, нужно открыть вкладку «АЗС», нажать кнопку «Заправиться», выбрать колонку, вид топлива и указать сумму в рублях или объем заливаемого топлива в литрах. Оплатить заказ можно как на автозаправочных станциях, работающих как по системе предоплаты, так и по системе постоплаты.

Напомним, сеть автозаправок «Роснефти» - крупнейшая в России, она объединяет примерно 3 000 станций в 61 регионе страны. Приложение «АЗС Роснефть» позволяет клиенту найти ближайшую заправку на маршруте и узнать стоимость интересующего топлива. Пользователи программы лояльности «Семейная команда» в приложении могут контролировать количество накопленных баллов и уровень участия в программе.

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