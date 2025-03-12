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В Судже продолжают находиться несколько тысяч солдат ВСУ — силовики

10:32 12.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гарнизон Вооруженных сил Украины в городе Судже Курской области на данный момент составляет несколько тысяч человек. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Несколько тысяч украинских военных еще находятся в районном центре. Они в основном размещаются в подвалах жилых домов, на опорных пунктах в промышленной зоне, многие не знают о происходящем не только на фронте, но и на соседней улице», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что часть украинских подразделений пытается в пешем порядке бежать в направлении границы с Сумской областью, однако все дороги находятся под огневым контролем ВС РФ. Также продолжается зачистка лесных массивов в Суджанском районе, где разрозненные группы ВСУ продолжают оказывать сопротивление, не владея обстановкой на фронте.

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