10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гарнизон Вооруженных сил Украины в городе Судже Курской области на данный момент составляет несколько тысяч человек. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Несколько тысяч украинских военных еще находятся в районном центре. Они в основном размещаются в подвалах жилых домов, на опорных пунктах в промышленной зоне, многие не знают о происходящем не только на фронте, но и на соседней улице», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что часть украинских подразделений пытается в пешем порядке бежать в направлении границы с Сумской областью, однако все дороги находятся под огневым контролем ВС РФ. Также продолжается зачистка лесных массивов в Суджанском районе, где разрозненные группы ВСУ продолжают оказывать сопротивление, не владея обстановкой на фронте.