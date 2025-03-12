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Четыре человека погибли при атаке ВСУ на комбикормовый завод в Курской области

14:32 12.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) комбикормового завода в селе Козыревка Большесолдатского района Курской области, по предварительным данным, четыре человека погибли, еще один получил тяжелые ранения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«По предварительным данным, к сожалению, четыре сотрудника предприятия погибли, среди них — трое мужчин и одна женщина. Еще один сотрудник получил тяжелые ранения, его экстренно доставляют в Курскую областную клиническую больницу», — написал он.

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