За вечер, ночь и утро над регионами РФ уничтожены 72 БПЛА, половина — над Курской областью

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны за вечер и утро сбили 72 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами РФ, половина из них пришлась на Курскую область. Как сообщили в Минобороны РФ, в течение ночи уничтожены 22 дрона.

«Всего начиная с 18:20 мск 16 марта до 07:00 мск 17 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата: 36 БПЛА над территорией Курской области, 13 БПЛА над территорией Астраханской области, 7 БПЛА над территорией Орловской области, 4 БПЛА над территорией Волгоградской области, по 3 БПЛА над территориями Брянской, Ростовской областей и Республики Калмыкия, 2 БПЛА над территорией Краснодарского края и 1 БПЛА над территорией Тульской области», — сказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что за ночь с 22:25 мск до 07:00 мск уничтожены 22 беспилотника: 13 БПЛА над территорией Астраханской области, 3 БПЛА над территорией Республики Калмыкия, по 2 БПЛА над территорией Брянской области и Краснодарского края и по 1 БПЛА над территориями Волгоградской и Ростовской областей.