За вечер, ночь и утро над регионами РФ уничтожены 72 БПЛА, половина — над Курской областью
11:00 17.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны за вечер и утро сбили 72 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами РФ, половина из них пришлась на Курскую область. Как сообщили в Минобороны РФ, в течение ночи уничтожены 22 дрона.
«Всего начиная с 18:20 мск 16 марта до 07:00 мск 17 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата: 36 БПЛА над территорией Курской области, 13 БПЛА над территорией Астраханской области, 7 БПЛА над территорией Орловской области, 4 БПЛА над территорией Волгоградской области, по 3 БПЛА над территориями Брянской, Ростовской областей и Республики Калмыкия, 2 БПЛА над территорией Краснодарского края и 1 БПЛА над территорией Тульской области», — сказали в ведомстве.
В Минобороны добавили, что за ночь с 22:25 мск до 07:00 мск уничтожены 22 беспилотника: 13 БПЛА над территорией Астраханской области, 3 БПЛА над территорией Республики Калмыкия, по 2 БПЛА над территорией Брянской области и Краснодарского края и по 1 БПЛА над территориями Волгоградской и Ростовской областей.
НОВОСТИ
- 11:20 17.03.2025
- Вылов водных биоресурсов в РФ в 2024 г. составил порядка 4,9 млн тонн
- 11:05 17.03.2025
- Хуситы заявили о нанесении второго удара по авианосцу США Harry Truman в Красном море
- 10:32 17.03.2025
- Иностранные наемники отстреливают отступающих военных ВСУ, заявил пленный
- 10:20 17.03.2025
- США уже обсуждают со сторонами конфликта на Украине вопрос «разделения активов» — Трамп
- 10:05 17.03.2025
- Полиция Казахстана выявила 10 тыс. нарушителей в ходе операции «Мигрант»
- 10:00 17.03.2025
- Премьер Британии готов к размещению миротворцев на Украине на годы — The Times
- 09:32 17.03.2025
- Перемирие на Украине невыгодно Еврокомиссии — источник
- 09:20 17.03.2025
- Трамп заявил, что планирует провести разговор с Путиным во вторник
- 09:05 17.03.2025
- США нанесли удары по захваченному хуситами судну Galaxy Leader
- 09:00 17.03.2025
- ВСУ попытались с помощью БПЛА атаковать объекты в Астраханской области, есть пострадавший
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать