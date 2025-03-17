Руанда разорвала дипотношения с Бельгией — МИД
15:00 17.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Руанды разорвали дипломатические отношения с Бельгией и велели всем дипломатам королевства покинуть республику в течение 48 часов. Об этом сообщил МИД африканской страны.
«Правительство Руанды уведомило сегодня правительство Бельгии о своем решении разорвать дипломатические отношения <…>. Решение Руанды было принято после тщательного изучения нескольких факторов, каждый из которых связан с жалкими попытками Бельгии сохранить свои неоколониальные заблуждения», — говорится в заявлении ведомства.
«Все бельгийские дипломаты в Руанде должны покинуть страну в течение 48 часов. В соответствии с Венской конвенцией Руанда обеспечит защиту помещений, имущества и архивов бельгийской дипломатической миссии в Кигали», — добавили в МИД.
В заявлении подчеркивается, что Бельгия последовательно подводила Руанду как задолго до, так и во время продолжающегося конфликта на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), в котором Бельгия играет «жестокую историческую роль, особенно в действиях против Руанды». «Сегодня Бельгия явно заняла сторону в региональном конфликте и продолжает систематически выступать против Руанды на различных форумах, используя ложь и манипуляции для формирования необоснованно враждебного мнения о Руанде в попытке дестабилизировать как Руанду, так и регион», — заключили в дипведомстве.
В Кигали напомнили, что Бельгия сыграла разрушительную историческую роль в разжигании этнического экстремизма, который привел к дискриминации, преследованиям и в итоге к геноциду тутси в 1994 году.
С начала 2025 года повстанцы из группировки «Движение 23 марта» (М23) ведут наступление на востоке ДРК. Они захватили значительные территории провинций Северное и Южное Киву, в том числе их административные центры Гому и Букаву. Власти ДРК обвиняют Руанду в поддержке М23 регулярными частями своей армии, Кигали эти обвинения отрицает.
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