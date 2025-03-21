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Потеря лесов в мире с 1990 года сопоставима с половиной территории Китая — ООН

13:00 21.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мир с 1990 года потерял около 420 миллионов гектаров леса, что можно сравнить с половиной территории Китая. Об этом сообщил руководитель представительства Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в РФ Владимир Мошкало на пресс-конференции в ТАСС, посвященной международному дню лесов и влиянию глобального потепления.

«Потеря лесов на сегодняшний день продолжается с головокружительной скоростью. По данным продовольственной сельскохозяйственной организации ООН, с 1990 года мир потерял 420 миллионов гектаров лесов. Эта площадь приблизительно равна половине площади Китайской Народной Республики», — сказал он.

По его словам, с 2015 по 2020 год темпы обезлесения составляли порядка 10 миллионов гектаров в год. «В основном это связано было только с вырубками. И это приблизительно равно, скажем, площади Португалии», — добавил Мошкало.

Кроме того, директор информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов отметил, что ежегодно по всему миру вырубается или сжигается, в том числе для целей сельского хозяйства, почти 25 миллионов гектаров леса.

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