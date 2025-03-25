В Махачкале после взрыва газа в многоквартирном доме эвакуированы 150 человек
11:05 25.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сто пятьдесят человек эвакуированы после взрыва газа в одной из квартир дома в Махачкале. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
В министерстве отметили, что взрыв произошел на 7-м этаже 14-этажного многоквартирного дома. «Силами МЧС России из соседних квартир эвакуированы 150 человек», — сказали в пресс-службе.
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