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В Махачкале после взрыва газа в многоквартирном доме эвакуированы 150 человек

11:05 25.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сто пятьдесят человек эвакуированы после взрыва газа в одной из квартир дома в Махачкале. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

В министерстве отметили, что взрыв произошел на 7-м этаже 14-этажного многоквартирного дома. «Силами МЧС России из соседних квартир эвакуированы 150 человек», — сказали в пресс-службе.

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