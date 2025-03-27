Президент Бразилии уверен, что его предшественник пытался совершить госпереворот

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва считает очевидным, что его предшественник Жаир Болсонару пытался совершить государственный переворот.

«Очевидно, что [бывший] президент пытался совершить в стране госпереворот, очевидно, что он пытался способствовать моему убийству», — заявил глава государства во время визита в Японию, его слова приводит портал G1.

Президент Бразилии выразил уверенность, что полиция и Генеральная прокуратура провели тщательное расследование перед тем, как передать дело в суд. «Суд не над Болсонару как отдельным человеком, суд в отношении государственного переворота», — добавил Лула да Силва.

В среду Федеральный верховный суд Бразилии поддержал иск Генеральной прокуратуры, которая выдвинула в отношении Болсонару и еще семи лиц обвинения в попытке насильственного упразднения правового демократического порядка, государственном перевороте, преступном сговоре, нанесении ущерба имуществу и защищаемым объектам культурного наследия.

По версии следствия, Болсонару знал, что участвовавшие в заговоре военные хотели не допустить вступления Лулы да Силвы в должность президента и были готовы совершить на него покушение в декабре 2022 года. Экс-президент отрицает свою вину и называет себя жертвой политического преследования с целью его недопуска до президентских выборов 2026 года, хотя в его отношении уже действует запрет баллотироваться до 2030 года.