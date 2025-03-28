Жители Мурманской области используют технологии Сбера для заботы о здоровье

09:45

В рамках Международного Арктического форума губернатор Мурманской области Андрей Чибис поделился первыми результатами программы, направленной на сохранение здоровья и повышение качества жизни жителей региона, а также на проведение исследований для разработки стандарта арктической медицины.

Программа дистанционного мониторинга здоровья жителей региона проводится с января 2025 года во всех поликлиниках Мурманской области. Она реализуется правительством региона совместно со Сбером и ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России.

Уже за первые два месяца к программе подключились более 2500 пациентов. Мониторинг проводят врачи поликлиник, которые прошли специальное обучение. У 72% подключенных пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями уже компенсировалось состояние здоровье.

«Запуск программы дистанционного мониторинга здоровья стал важным шагом на пути к развитию арктической медицины и улучшению состояния здоровья и качества жизни жителей Мурманской области. Тысячи людей уже используют наши технологии, умные устройства. Если врач видит отклонения предоставленных данных от нормы он связывается с пациентом и предпринимает необходимые меры. Дистанционный мониторинг уже сегодня помогает нормализовать состояние пациентов, снизить риски развития осложнений, сократить количество случаев потери работоспособности, госпитализации и вызов скорой помощи. Реализация проекта также позволит выявить влияние факторов особой климатической зоны на показатели здоровья и формирование новых лечебно-диагностических подходов для включения в стандарт медицины в Арктической зоне», – отметил директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов.

В основе программы – дистанционный мониторинг важных показателей здоровья взрослых пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом II типа, а также детей до 17 лет с отитами. Удаленное наблюдение происходит на цифровой платформе медицинской компании СберЗдоровье с применением специальных устройств, предоставляемых пациентам бесплатно в медицинских учреждениях.

Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями используют «умные» тонометры СберЗдоровья, которые автоматически передают результаты измерений давления и пульса. А дети с ЛОР-заболеваниями – Умную камеру здоровья, которая позволяет в рамках-онлайн консультации делиться с врачом изображениями внутренних полостей ушей горла и носа. Пациенты с сахарным диабетом используют глюкометры и передают данные на платформу самостоятельно или с помощью роботизированного обзвона.

На полях форума также состоялось подписание трехстороннего соглашения о развитии партнерства между Сбербанком, правительством Мурманской области и НМИЦ им. В.А. Алмазова. Оно направлено на развитие арктической медицины в регионе и реализации совместных проектов в сфере цифровой трансформации здравоохранения Мурманской области.