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Полиция Непала задержала более 50 участников протестов в Катманду

12:00 29.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Непала задержала более 50 человек, участвовавших в столкновениях между сторонниками промонархических и прореспубликанских сил в Катманду. Об этом сообщил непальский новостной портал Nepal News.

Среди задержанных — лидеры промонархической Национал-демократической партии, которые принимали активное участие в демонстрациях. По словам представителя полиции Катманду Апилраджа Бохары, под стражу взяты 51 человек, ведется дальнейшее расследование.

Также отмечается, что в результате столкновений погибли 2 человека, более 10 получили ранения.

Как ранее сообщили ТАСС в российском посольстве в Непале, в пятницу утром на улицы Катманду вышли промонархические и прореспубликанские силы. В ходе шествий были зафиксированы столкновения монархистов с силами полиции. В Катманду введен комендантский час. Граждане РФ в посольство за помощью не обращались.

По данным агентства PTI, непальская полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрации сторонников восстановления монархии в стране, когда участники акции начали ломать заграждения, установленные силами безопасности. МВД Непала сообщило, что в акции со стороны промонархических сил участвовало около 5 тыс. человек. Со стороны защитников республиканского строя на улицы вышли 35 тыс. человек.

Монархия была отменена в Непале в 2008 году после массовых антимонархических выступлений. После этого Непал стал федеративной демократической республикой.

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