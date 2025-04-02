Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела в Румынии о торговле людьми — Hotnews

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела в Румынии о преступной сети торговли людьми, в том числе несовершеннолетними. Об этом сообщил портал Hotnews.

«Преступления происходили в Каннах, а деяние, в котором обвиняется Ван Дамм, — использование [сексуальных] услуг лица, заведомо подвергавшегося эксплуатации», — говорится в заявлении, поданном адвокатом от лица одной из потерпевших в Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии (DIICOT). Эти события якобы произошли около 10 лет назад во время пребывания актера в Каннах, где он, как утверждается, воспользовался услугами пяти девушек румынского происхождения, которых принуждали к занятию проституцией.

Отмечается, что подбором девушек для Ван Дамма занимался румынский предприниматель Морел Боля, президент некоммерческой организации (НКО) EuroDemos и владелец модельного агентства Kasta Morrely. В 2022 году он стал главным обвиняемым в деле о торговле несовершеннолетними. В материалах дела говорилось, что за период с 2000 по 2016 годы девушки, в том числе несовершеннолетние, через это НКО и модельное агентство вовлекались в деятельность, связанную с «сексуальной эксплуатацией с применением психологического принуждения». В настоящий момент расследование дела продолжается.

В DIICOT подтвердили порталу факт подачи жалобы, в которой фигурирует актер, и отметили, что дело принято к производству.