Рубио заявил, что все страны НАТО должны повысить военные расходы до 5% ВВП, включая США

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе намерен потребовать от каждой страны — участницы альянса взять на себя обязательство увеличить военные расходы до 5% ВВП, это коснется и Соединенных Штатов.

«США хотели бы покинуть эту [встречу] с пониманием, что каждый член НАТО взял на себя обязательство увеличить расходы до 5% ВВП и выполнит его, включая США, которые должны будут повысить уровень [трат на оборону]», — сказал Рубио журналистам.