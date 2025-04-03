0
0
131
НОВОСТИ

Рубио заявил, что все страны НАТО должны повысить военные расходы до 5% ВВП, включая США

14:32 03.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе намерен потребовать от каждой страны — участницы альянса взять на себя обязательство увеличить военные расходы до 5% ВВП, это коснется и Соединенных Штатов.

«США хотели бы покинуть эту [встречу] с пониманием, что каждый член НАТО взял на себя обязательство увеличить расходы до 5% ВВП и выполнит его, включая США, которые должны будут повысить уровень [трат на оборону]», — сказал Рубио журналистам.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 03.04.2025
Киев поддерживает террористов в Сахеле, подтвердил глава МИД Мали
0
33
15:00 03.04.2025
ГД наделила статусом ветеранов боевых действий всех бойцов в Курской области
0
78
14:12 03.04.2025
ВС РФ освободили Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожской области
0
186
14:00 03.04.2025
Рубио заявил, что США останутся в НАТО
0
199
13:32 03.04.2025
Шольц заявил, что не может представить себе арест Нетаньяху в Германии
0
280
13:20 03.04.2025
Колокольцев отметил, что миграционная политика в РФ требует пересмотра подходов
0
298
13:05 03.04.2025
Венгрия выйдет из Международного уголовного суда — офис Орбана
0
307
13:00 03.04.2025
Счетная палата в мае начнет проверку деятельности ЦБ РФ
0
305
12:32 03.04.2025
Восстановленное в Саратове военное училище названо в честь погибшего генерала Кириллова
0
363
12:20 03.04.2025
Пошлины США против Швейцарии стали шоком для экономики конфедерации — NZZ
0
411

Возврат к списку