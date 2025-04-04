0
0
71
НОВОСТИ

КНР с 10 апреля вводит новые тарифы в размере 34% на всю продукцию из США

15:12 04.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти с 10 апреля вводят дополнительные пошлины в размере 34% на всю продукцию, импортируемую из США. Об этом заявила комиссия по тарифам Госсовета КНР.

Данный шаг стал ответом на тарифную политику президента США Дональда Трампа. «Действия США не соответствуют правилам международной торговли, серьезно подрывают законные права и интересы Китая и являются типичным проявлением одностороннего запугивания», — говорится в заявлении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 04.04.2025
Рубио не требовал на встрече НАТО повысить оборонные расходы до 5% ВВП — глава МИД Польши
0
60
15:00 04.04.2025
Российские войска освободили Розовку и Успеновку в ДНР
0
146
14:32 04.04.2025
РФ едва ли на руку пошлины США, из-за них лихорадит мировую экономику — Песков
0
200
14:12 04.04.2025
Разговор Путина и Трампа в ближайшие дни не планируется — Песков
0
219
14:10 04.04.2025
Вакцина Ростеха от гриппа признана самой сбалансированной из российских препаратов
0
206
14:00 04.04.2025
ВСУ шесть раз атаковали энергетическую инфраструктуру РФ за последние сутки
0
248
13:32 04.04.2025
Ущерб экологии от крушения танкеров в Черном море составил 84,9 млрд руб.
0
290
13:20 04.04.2025
Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $68 за баррель
0
304
13:05 04.04.2025
Жители России пожертвовали более 22 млрд рублей на нужды военных с начала СВО
0
323
13:00 04.04.2025
Рост экономики РФ в настоящее время переходит к «нулевому» — Шохин
0
363

Возврат к списку