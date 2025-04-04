КНР с 10 апреля вводит новые тарифы в размере 34% на всю продукцию из США
15:12 04.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские власти с 10 апреля вводят дополнительные пошлины в размере 34% на всю продукцию, импортируемую из США. Об этом заявила комиссия по тарифам Госсовета КНР.
Данный шаг стал ответом на тарифную политику президента США Дональда Трампа. «Действия США не соответствуют правилам международной торговли, серьезно подрывают законные права и интересы Китая и являются типичным проявлением одностороннего запугивания», — говорится в заявлении.
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