Американские тарифы затрагивают свыше 70% всего экспорта ЕС в США
17:12 07.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские тарифы затрагивают экспорт Европейского союза на 380 млрд евро, что составляет свыше 70% всего экспорта из стран сообщества в США. Об этом заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович на пресс-конференции после неформальной министерской встречи ЕС по торговым разногласиям с Вашингтоном, на которой Еврокомиссия впервые представила свой анализ американских пошлин.
«Торговля ЕС с США — нашим главным партнером — находится в сложном положении. Тарифы затрагивают экспорт на сумму в 380 млрд евро, то есть мы говорим, что более чем 70% всего экспорта сталкивается с тарифами в 20%, 25% и даже выше», — сказал он.
НОВОСТИ
- 18:40 07.04.2025
- Ученик напал на школьницу в Новом Уренгое и ранил охранника, пытавшегося пресечь конфликт
- 18:00 07.04.2025
- Власти КНР наказали 2 тыс. человек за хищение средств на питание в школах Шаньси
- 17:32 07.04.2025
- Стармер назвал американские пошлины вызовом для британской и глобальной экономики
- 17:00 07.04.2025
- В Грузии запретят получать иностранные гранты без согласия правительства
- 16:32 07.04.2025
- Вагенкнехт выступила за возобновление поставок газа из РФ в качестве ответа на пошлины США
- 16:12 07.04.2025
- В РФ будут предоставлять отпуск для ухода за ранеными родственниками — бойцами СВО
- 16:00 07.04.2025
- ВСУ за сутки потеряли более 150 военных на курском направлении
- 15:40 07.04.2025
- Маск: Не все американцы знают, что между США и Россией всего три километра
- 15:32 07.04.2025
- Кремль не комментирует иск Роснано к Чубайсу
- 15:12 07.04.2025
- ЦБ проявит осторожность в ДКП, чтобы период высокой инфляции не затянулся — Набиуллина
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать