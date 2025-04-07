Американские тарифы затрагивают свыше 70% всего экспорта ЕС в США

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские тарифы затрагивают экспорт Европейского союза на 380 млрд евро, что составляет свыше 70% всего экспорта из стран сообщества в США. Об этом заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович на пресс-конференции после неформальной министерской встречи ЕС по торговым разногласиям с Вашингтоном, на которой Еврокомиссия впервые представила свой анализ американских пошлин.

«Торговля ЕС с США — нашим главным партнером — находится в сложном положении. Тарифы затрагивают экспорт на сумму в 380 млрд евро, то есть мы говорим, что более чем 70% всего экспорта сталкивается с тарифами в 20%, 25% и даже выше», — сказал он.