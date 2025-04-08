Рыночная капитализация Apple сократилась на $640 млрд на фоне пошлин Трампа — ТВ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Акции американского технологического гиганта Apple за последние три дня подешевели примерно на 20%, что привело к снижению рыночной капитализации компании почти на $640 млрд. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Отмечается, что Apple является одной из американских компаний, наиболее пострадавших из-за пошлин президента США Дональда Трампа, так как ее основные заводы находятся в Китае, Индии, Вьетнаме и Таиланде. По данным аналитиков банка UBS, цены на продукцию американского гиганта вырастут минимум на $350.

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные начнут действовать 9 апреля.