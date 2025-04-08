Дума разрешила поступать в вузы из колледжей без ЕГЭ лишь на схожую специальность
16:32 08.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому поступление в вузы из колледжей без сдачи ЕГЭ возможно только на схожие специальности.
Документ ранее внесла в Госдуму группа депутатов — членов комитета Госдумы по науке и высшему образованию.
Изменения вносятся в закон «Об образовании». «Предлагается повысить качество подготовки абитуриентов при поступлении в образовательные организации высшего образования, обучающихся на базе среднего профессионального образования, предусмотрев возможность их приема по результатам вступительных испытаний в случае соответствия направленности (профиля) образовательных программ бакалавриата и программ специалитета направленности (профилю) образовательной программы среднего профессионального образования», — говорится в пояснительной записке.
Сейчас в законодательстве отсутствует оговорка о соответствии специальности при поступлении в вуз. «В соответствии с частью 6 статьи 70 закона „Об образовании в Российской Федерации“ прием лиц, имеющих среднее профессиональное образование, проводится по результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются образовательной организацией высшего образования. Вместе с тем такой подход не обеспечивает качественный состав поступающих и не мотивирует граждан к выбору одной специальности, по которой он будет осуществлять в дальнейшем свою трудовую деятельность», — сказано в сопроводительных документах.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Как отметил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, 41% абитуриентов стали использовать льготу для поступления в вузы по окончании средних профессиональных учебных заведений. «Причем, как правило, не по профилю. Это стало лазейкой», — отметил Володин. По его словам, новые нормы направлены на повышение качества образования, от которого зависит развитие государства. Кроме того, уверен спикер Госдумы, нововведение повысит «ответственность при принятии решения о выборе профессии».
НОВОСТИ
- 17:25 08.04.2025
- Сбер впервые выпустил благотворительные NFT-токены
- 17:12 08.04.2025
- РФ должна сохранить низкие цены на электроэнергию — Мишустин
- 17:02 08.04.2025
- Выпускники московских колледжей получат возможность поступить в вузы без ЕГЭ
- 17:00 08.04.2025
- ГД разрешила в течение года исполнять решение о призыве в армию
- 16:12 08.04.2025
- Потери ВСУ на белгородском направлении за сутки составили свыше 110 военных
- 16:00 08.04.2025
- ГД запретила иноагентам заниматься просвещением и образованием в РФ
- 15:32 08.04.2025
- ВСУ дважды за сутки атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры — МО РФ
- 15:12 08.04.2025
- Минобороны Украины уже начало тратить деньги, заложенные на конец года — СМИ
- 15:00 08.04.2025
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 290 военнослужащих — МО РФ
- 14:32 08.04.2025
- Арсеналы других стран должны учитываться в разговоре с США о ядерной безопасности — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать