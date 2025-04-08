Дума разрешила поступать в вузы из колледжей без ЕГЭ лишь на схожую специальность

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому поступление в вузы из колледжей без сдачи ЕГЭ возможно только на схожие специальности.

Документ ранее внесла в Госдуму группа депутатов — членов комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

Изменения вносятся в закон «Об образовании». «Предлагается повысить качество подготовки абитуриентов при поступлении в образовательные организации высшего образования, обучающихся на базе среднего профессионального образования, предусмотрев возможность их приема по результатам вступительных испытаний в случае соответствия направленности (профиля) образовательных программ бакалавриата и программ специалитета направленности (профилю) образовательной программы среднего профессионального образования», — говорится в пояснительной записке.

Сейчас в законодательстве отсутствует оговорка о соответствии специальности при поступлении в вуз. «В соответствии с частью 6 статьи 70 закона „Об образовании в Российской Федерации“ прием лиц, имеющих среднее профессиональное образование, проводится по результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются образовательной организацией высшего образования. Вместе с тем такой подход не обеспечивает качественный состав поступающих и не мотивирует граждан к выбору одной специальности, по которой он будет осуществлять в дальнейшем свою трудовую деятельность», — сказано в сопроводительных документах.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Как отметил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, 41% абитуриентов стали использовать льготу для поступления в вузы по окончании средних профессиональных учебных заведений. «Причем, как правило, не по профилю. Это стало лазейкой», — отметил Володин. По его словам, новые нормы направлены на повышение качества образования, от которого зависит развитие государства. Кроме того, уверен спикер Госдумы, нововведение повысит «ответственность при принятии решения о выборе профессии».