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НОВОСТИ

Сбер впервые выпустил благотворительные NFT-токены

17:25 08.04.2025

В Чувашии стартовал благотворительный проект фонда «Воскресение» при поддержке Сбера: факт каждого пожертвования на строительство храма Сергия Радонежского в Чебоксарах будет сохранен в блокчейне (NFT). Такую инициативу предложил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Храм Сергия Радонежского – единственный в Чувашии в честь этого святого. После завершения работ он станет самым большим в Чебоксарах.

Каждый жертвователь получит уникальный цифровой сертификат (NFT-токен), хранящийся в блокчейне. Такой актив невозможно подделать или потерять, что позволит навсегда сохранить память о добром деле участников сбора. Им также будут доступны и традиционные благодарности: молитва и ежедневное поминовение в храме, размещение имени на гранитном поясе храма или специальное издание книги о митрополите Варнаве.

Собранные средства пойдут на внутреннюю отделку храма, роспись стен, строительство православного просветительского центра с гимназией для младших классов и создание комфортного пространства для прихожан.

«Наш проект сочетает социальную значимость и новейшие технологии, что обеспечивает максимальную прозрачность и защиту данных, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Сбер впервые запустил благотворительные NFT-сертификаты на своей платформе цифровых активов, и уже сегодня каждый желающий может стать благотворителем и получить свой уникальный токен. Мы предлагаем жителям Чувашии и всей России уникальную возможность принять участие в благом деле. По нашей оценке, через три года более 50% рынка благотворительности в России будет реализовано в таком виде через цифровые активы».

«В России впервые выпускают благотворительные токены для финансирования строительства православного храма по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Этот собор станет одним из самых красивых православных храмов в России. Уверен, что жители Чебоксар, Чувашии, всей страны, а также зарубежные гости обязательно будут посещать этот храм, для того чтобы полюбоваться его красотой и помолиться о Божьей помощи и поддержке», – сказал Анатолий Аксаков.

«Впервые для благотворительности мы используем новую цифровую форму, которая станет хорошим применением современных технологий для благого дела. А в дальнейшем она может быть масштабирована и для реализации любых других благотворительных проектов в нашей стране, – добавил он. – Благодарен Сберу и всем участникам финансирования строительства храма за вложения в доброе дело».

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