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НОВОСТИ

За период кризиса на Украине Европа заказала у США вооружений на $265 млрд — НАТО

21:20 08.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

С начала полномасштабного кризиса на Украине продажи вооружений США выросли на 600%, а объем заказов со стороны европейских стран достиг $265 млрд. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи.

Он отметил, что самым простым способом для союзников обеспечить совместимость различных систем вооружений являются их закупки у США. «В настоящее время имеется 4 тыс. заявок на продажу на сумму 265 миллиардов долларов. Это европейские страны выстроились очередь, чтобы осуществить закупки у Соединенных Штатов как производителя оружия», — сказал он.

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